Брат Хабиба Нурмагомедова проведет первый бой с 2023 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

14 ноября Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, проведет свой первый поединок с 2023 года. Его соперником станет австралиец Дэвид Мартинес. Об этом сообщается на странице промоушена PFL в соцсети Х.

В июне 2023 года на турнире UFC он раздельным решением уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу. После этого Нурмагомедов не выступал. Новый бой в полусреднем весе пройдет на турнире организации в Дубае.

В послужном списке Нурмагомедова значатся 17 побед, четыре поражения и одна ничья.

Ранее британский боец Том Аспинэлл по своей инициативе освободил чемпионский титул UFC в тяжелом весе из-за травмы. Спортсмен пока не может получить медицинский допуск к боям, поскольку проблемы с глазом продолжаются. Он рассказал, что сам обратился к руководству UFC с просьбой освободить пояс, чтобы не задерживать развитие дивизиона.

