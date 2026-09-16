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16 сентября, 10:51

Происшествия

В Ульяновске возбудили дело о мошенничестве с кредитами на сумму более 13 млн рублей

Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

В Ульяновске возбудили уголовное дело против шести человек, похитивших кредитные средства на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону в социальной сети "ВКонтакте".

По версии следствия, с января 2023 по июль 2026 года злоумышленники, один из которых – адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов, украли деньги банковских организаций. Они оформляли кредиты, изначально не собираясь их возвращать, а затем инсценировали якобы хищение полученных средств и обращались в полицию.

Кроме того, подозреваемые передавали суду недостоверную информацию, чтобы оформить банкротство физлиц и таким образом освободиться от кредитных обязательств.

Им предъявили обвинения по 9 эпизодам преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой)". Организатора арестовали, остальных отправили под домашний арест, им установили запрет на определенные действия.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Орехово-Зуеве задержали 25-летнего жителя Ханты-Мансийска, подозреваемого в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Неизвестные сказали гражданам, что злоумышленники якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги преступникам. Чтобы доказать невиновность, супругам предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам".

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