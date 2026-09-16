Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за тумана, который прогнозируется ночью и утром в четверг, 17 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать в период с 21:00 среды, 16 сентября, до 08:00 четверга, 17 сентября.

Вместе с тем в ночь на четверг в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 1 градуса. Такая температура может сохраниться и утром, в связи с чем жителей Московской области призвали быть внимательными.

При этом ночь на среду стала наиболее холодной на текущей неделе в столичном регионе. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до 6 градусов, на Балчуге – до 10,1 градуса, а в Бутове – до 4 градусов.