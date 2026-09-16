16 сентября, 15:15Общество
Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за тумана, который прогнозируется ночью и утром в четверг, 17 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Предупреждение будет действовать в период с 21:00 среды, 16 сентября, до 08:00 четверга, 17 сентября.
Вместе с тем в ночь на четверг в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 1 градуса. Такая температура может сохраниться и утром, в связи с чем жителей Московской области призвали быть внимательными.
При этом ночь на среду стала наиболее холодной на текущей неделе в столичном регионе. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до 6 градусов, на Балчуге – до 10,1 градуса, а в Бутове – до 4 градусов.
Метеоролог рассказал, что первый снег в Москве ожидается с середины октября