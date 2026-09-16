16 сентября, 16:00Политика
Лавров пошутил, что Мальдивы могут утонуть из-за потока российских туристов
Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку спросил журналиста из Мальдивской Республики, не потонут ли острова из-за большого потока российских туристов.
На полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге журналист с Мальдив задал российскому министру вопрос, может ли, по его мнению, годовой поток туристов из России вырасти до 1 миллиона человек.
"А острова-то не потонут у вас от этого?" – иронично поинтересовался Лавров.
После этого глава МИД РФ спросил у журналиста, сколько всего туристов из разных стран посещают Мальдивы ежегодно. Собеседник посмотрел в телефон, чтобы найти информацию. В ответ на это глава МИД в шутку подметил, что так он и сам смог бы найти ответ.
Ранее появилась информация, что Россия и Мальдивы собираются расширить между странами полетные программы российских авиакомпаний. Регулярное сообщение сейчас обеспечивает "Аэрофлот", однако заинтересованность проявили и другие российские перевозчики.