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16 сентября, 16:00

Политика

Лавров пошутил, что Мальдивы могут утонуть из-за потока российских туристов

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку спросил журналиста из Мальдивской Республики, не потонут ли острова из-за большого потока российских туристов.

На полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге журналист с Мальдив задал российскому министру вопрос, может ли, по его мнению, годовой поток туристов из России вырасти до 1 миллиона человек.

"А острова-то не потонут у вас от этого?" – иронично поинтересовался Лавров.

После этого глава МИД РФ спросил у журналиста, сколько всего туристов из разных стран посещают Мальдивы ежегодно. Собеседник посмотрел в телефон, чтобы найти информацию. В ответ на это глава МИД в шутку подметил, что так он и сам смог бы найти ответ.

Ранее появилась информация, что Россия и Мальдивы собираются расширить между странами полетные программы российских авиакомпаний. Регулярное сообщение сейчас обеспечивает "Аэрофлот", однако заинтересованность проявили и другие российские перевозчики.

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