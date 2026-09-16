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16 сентября, 16:17

Шоу-бизнес

Аманда Сейфрид и Томас Садоски объявили о разводе

Фото: ТАСС/Zuma

Американская актриса Аманда Сейфрид и актер Томас Садоски рассказали, что развелись после 10 лет брака. Об этом сообщил журнал People.

Супруги уточнили, что уже некоторое время не живут вместе. Актеры считают, что развод положительно сказался на семейных отношениях, и подчеркнули, что продолжат оставаться близкими друг другу.

Роман Сейфрид и Садоски начался после знакомства на съемочной площадке в 2015 году. Годом позже они объявили о помолвке, а в 2017-м сыграли свадьбу.

У Сейфрид и Садоски двое детей. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь Нина, а в 2020 году появился сын, которого назвали Томасом.

Ранее певица Ариана Гранде намекнула на серьезные планы в отношениях с Рики Альваресом, изменив строки своей песни на концерте в Лондоне. Это не первый раз, когда Гранде меняет текст песни, связанный с возлюбленным. На концерте в Бруклине в июле она спела о том, что они всегда находят путь друг к другу. Гранде и Альварес встречались с 2015 по 2016 год, а слухи об их возобновившемся романе появились в июне и подтвердились в июле – позже певица сделала с ним парную татуировку.

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