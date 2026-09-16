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16 сентября, 20:16

Политика

Макрон призвал правительство Франции мобилизовать усилия из-за ситуации с топливом

Фото: 123RF.com/jarun

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство страны мобилизовать усилия в вопросах поставок топлива на фоне проблем с ценами на бензин. Об этом сообщила официальный представитель кабмина Мод Брежон, слова которой приводит газета Le Figaro.

По словам Брежон, ключевые задачи президента на ближайшее время – обеспечить стабильность поставок и достаточные объемы топлива.

Она также подчеркнула, что рассматривается возможность предоставления нефтеперерабатывающим предприятиям большей свободы действий, чтобы адаптировать систему и по возможности снизить цены или замедлить их рост.

В настоящее время около 10% автозаправочных станций во Франции сталкиваются с нехваткой как минимум одного вида топлива. Уточняется, что большинство таких объектов относится к сети TotalEnergies.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отмены санкций для насыщения мирового энергорынка топливом. По его словам, этому мешают именно незаконные ограничения на поставки энергоресурсов.

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