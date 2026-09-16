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16 сентября, 22:48

Происшествия

ВСУ атаковали остановку общественного транспорта в Волновахе в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки Вооруженных сил Украины на остановку общественного транспорта в Волновахе Донецкой Народной Республики пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в MAX.

По его словам, тяжелое ранение получила женщина 1969 года рождения. Мужчины 1992 и 1966 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.

Ранее в Белгородской области мужчина погиб из-за сброшенного с беспилотника взрывного устройства. Инцидент произошел в селе Смородино в Грайворонском округе.

До этого в поселке Октябрьском Белгородского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения. В их числе 9-летний мальчик.

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