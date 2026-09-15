Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на гражданские объекты в Таганроге

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Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетной атаки на гражданские объекты в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на платформе МАХ.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Следователи и криминалисты продолжают работу на местах обстрелов и атак. Специалисты фиксируют следы преступлений и собирают улики, чтобы установить личности причастных украинских боевиков и подразделений.

"Проявив исключительный цинизм и бесчеловечное отношение к мирным жителям, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность", – заявила Петренко.

В ночь на 15 сентября в Таганроге в результате атаки ВСУ произошли три возгорания. Повреждения получили окна пяти многоквартирных и трех частных домов, а также учебного заведения, коммерческого здания, продуктовой лавки, складов сельхозпредприятий и склада Ozon. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

Кроме того, была повреждена газовая труба, однако на работе систем жизнеобеспечения это не отразилось. Для оценки ущерба создадут специальную комиссию.