Остекление четырех домов и детского сада повреждено при атаке БПЛА в Орле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Остекление в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада № 98 повреждено в Орле в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в мессенджере MAX.

Глава региона рассказал, что три дрона были ликвидированы в ночь на 13 сентября над регионом. Фрагменты одного из них рухнули на территории Заводского района, в результате чего были выявлены повреждения в квартирах 4 домов и в здании детского сада.

В результате случившегося никто не пострадал. По словам губернатора, на местах работают городские службы, управляющие организации и профильные специалисты, которые занимаются восстановительными работами. Власти рассчитывают, что 14 сентября детский сад сможет работать в штатном режиме.

На время ремонта воспитанников детского сада переведут в другие учреждения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, детей разместят во втором корпусе этого же сада и в детском саду № 87. Мэр города Юрий Парахин заявил, что городские службы делают все возможное для оперативного восстановления остекления.

Клычков также уточнил, что беспилотник, обломки которого повредили детский сад и четыре многоквартирных дома в Орле, был начинен поражающими элементами для нанесения максимального вреда людям.

Ранее на территории одного из предприятий в Славянском районе Краснодарского края начался пожар после атаки БПЛА. Обломками дронов также поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани.

Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника. В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП. В результате атаки также пострадал один человек. Ему оказали амбулаторную помощь.

