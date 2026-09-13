Си Цзиньпин выдвинул пять инициатив по углублению сотрудничества в рамках БРИКС

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Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате БРИКС+ в Нью-Дели выдвинул пять инициатив по углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, торговли и инвестиций, цифровой экономики, интеллектуального производства и подготовки научно-технических кадров. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Первая инициатива посвящена открытому и доступному для всех искусственному интеллекту. Китайский лидер заявил, что КНР намерена создать открытую платформу ИИ стран БРИКС, поддерживать сотрудничество в разработке и применении больших языковых моделей, проводить специализированные программы обучения и формировать открытую экосистему искусственного интеллекта.

Вторая инициатива нацелена на упрощение торговли и инвестиций.

"Китай предлагает создать партнерство БРИКС в сфере особых экономических зон, запустить интеллектуальный портал, наладить координацию соответствующей политики", – приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Кроме того, глава КНР выдвинул инициативу по сотрудничеству в сфере цифровой промышленности. Китай будет содействовать созданию облачной платформы цифровой промышленности стран БРИКС, а также организовывать обучение цифровым навыкам, технические обмены и взаимодействие между предприятиями.

Четвертая инициатива посвящена сотрудничеству в сфере интеллектуального производства.

"Китай готов оказывать содействие странам БРИКС в создании умных заводов, разработке системы стандартов и норм", – сказал глава КНР.

Пятая инициатива призвана углубить сотрудничество в области подготовки научно-технических кадров. Си Цзиньпин заявил, что Китай предлагает создать альянс по подготовке инженеров стран БРИКС, организовать их совместную подготовку и взаимное признание квалификационных стандартов. Кроме того, Китай запустит программу молодежных обменов БРИКС в сфере науки и инноваций.

В рамках своего председательства в БРИКС в 2028 году Китай планирует провести Форум по торговле и услугам, чтобы стимулировать появление новых точек роста в сфере экономического и торгового сотрудничества.

Си Цзиньпин также призвал государства глобального Юга как можно скорее разработать глобальную систему регулирования технологий искусственного интеллекта.

"Им необходимо объединить усилия для совершенствования системы управления вопросами безопасности, совместного противодействия традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, улучшения глобального управления вопросами климата, ускорения формирования глобальной системы регулирования искусственного интеллекта, основанной на широком консенсусе", – цитирует агентство речь китайского лидера.

По словам Си Цзиньпина, страны глобального Юга должны совместно защищать международный правопорядок, поддерживать такие основополагающие принципы международных отношений, как суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела и мирное разрешение споров. Он также призвал реформировать и совершенствовать международную финансовую архитектуру и направлять реформу Всемирной торговой организации в правильное русло.

"Перемены невиданного за столетие масштаба ускоряются, коллективный подъем глобального Юга стал ключевой движущей силой мировой многополярности", – приводит его слова агентство.

Китайский лидер отметил, что страна продолжит содействовать высококачественному развитию, расширять открытость высокого уровня, реализовывать инициативу глобального развития и продвигать высококачественное совместное строительство "Пояса и пути".

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. Заседание в формате Outreach БРИКС+ завершает рабочую программу форума.

Ранее Владимир Путин заявил, что взаимодополняемость экономик стран БРИКС является одним из главных, пока не до конца использованных резервов развития объединения. По словам главы государства, различия в структуре и специализации экономик предоставляют широкие возможности для практической кооперации, создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков.

Путин подчеркнул, что речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая сочетала бы конкурентные преимущества стран-участниц. Он добавил, что такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и для всех партнеров.

