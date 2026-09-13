Путин прибыл на встречу в формате БРИКС+ в Нью-Дели

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Владимир Путин поприветствовал лидеров стран-партнеров БРИКС на расширенном заседании в формате Outreach в Нью-Дели.

Встреча стала завершающим мероприятием XVIII саммита БРИКС, который проходил в индийской столице 12–13 сентября. К руководителям стран БРИКС присоединились лидеры и представители Белоруссии, Боливии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Турции, Уганды и Узбекистана.

Заседание прошло в международном конгресс-центре "Бхарат Мандапан". Тема встречи – "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста". В ней также участвовали руководство ряда международных организаций.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, на заседании помимо выступлений глав делегаций будут представлены доклады о деятельности Делового совета БРИКС, Женского делового альянса БРИКС и Нового банка развития.

Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите. В рамках визита он также провел ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Путин прилетел в Индию 11 сентября. В ходе рабочего визита российский лидер принял участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, а также провел встречи, в том числе с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

