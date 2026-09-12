Путин назвал преимуществом БРИКС интеллектуальный и технологический потенциал

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Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил, что существенным преимуществом объединения является интеллектуальный и технологический потенциал, сосредоточенный в странах, которые входят в данный союз.

Он также отметил, что партнерство БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга.

По словам российского лидера, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут.

"Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависят перспективы развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве", – отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что страны – участницы БРИКС продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям: политике и безопасности, экономике и финансам, культурной и гуманитарной сферам.

"Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является крупнейшим сегодня в мире объединением, говорили и о том, что мы занимаем треть площади земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах", – добавил он.

Кроме того, российский лидер отметил живой интерес бизнес-кругов к углублению экономического сотрудничества между государствами БРИКС. Он добавил, что у предпринимателей и членов делового совета объединения имеется много разнообразных инициатив по развитию практической кооперации. Кроме того, намечаются амбициозные многосторонние проекты.

Путин также заявил, что перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества по наращиванию взаимовыгодного партнерства, по повышению эффективности системы глобального управления в целях обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за созданную на саммите гостеприимную и доброжелательную атмосферу. Путин назвал весьма актуальной предложенную индийским председательством тему встречи 12 сентября – "Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности".

Путин прилетел в Индию 11 сентября. В ходе рабочего визита, который продлится до 13 сентября, российский лидер не только примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, но и проведет встречи, в том числе с Моди и с председателем КНР Си Цзиньпином.

