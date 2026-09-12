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12 сентября, 16:05

Политика

Путин, Си Цзиньпин и Моди "на ногах" пообщались на саммите БРИКС

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди "на ногах" пообщались на саммите БРИКС в Нью-Дели. Лидеры стран поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА Новости.

Также российский президент вместе с другими лидерами БРИКС ознакомился с экспозицией выставки "Инновационная Индия" и посетил фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС.

Кроме того, они приняли участие в совместной церемонии посадки дерева баньян в сквере конгрессно-выставочного центра "Бхарат Мандапан". Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, высаженное дерево символизирует объединение усилий ради будущего. Считается, что баньян имеет самую большую площадь кроны среди всех деревьев.

После этого Путин направился на двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Глава государства пригласил собеседника в свой автомобиль "Аурус", украшенный российским и индийским флажками. Кортеж российского лидера можно увидеть на улицах Нью-Дели.

Путин активно использует возможности "автомобильной дипломатии", проводя разговоры с коллегами без камер, с глазу на глаз.

Ранее Путин призвал вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене. По его мнению, это особенно важно в условиях нарождающегося многополярного миропорядка.

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