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12 сентября, 13:39

Политика

Моди предложил БРИКС подготовить план реформы системы глобального управления

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Премьер-министр председательствующей в БРИКС Индии Нарендра Моди, открывая заседание глав государств и правительств стран – членов объединения, предложил совместно разработать 10 предложений по реформированию системы глобального управления. Об этом он сообщил в ходе саммита, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

"Я предлагаю совместно разработать 10 предложений по реформированию системы глобального управления, чтобы к следующему саммиту сформировать на их основе "дорожную карту" реформ в рамках БРИКС", – заявил Моди.

По его словам, нынешняя структура мирового управления напоминает пирамиду, где власть и принятие решений сосредоточены на вершине, а нижние уровни занимают страны, на которых эти решения сказываются, но которые не могут влиять на их формирование.

"Сегодня страны глобального Юга находятся в первых рядах тех, кто сталкивается с глобальными кризисами, но остаются на заднем плане, когда речь заходит о принятии решений", – отметил премьер.

Моди подчеркнул необходимость преобразования "пирамиды привилегий" в "платформу партнерства", где каждая страна имеет право голоса, а развитие человечества лежит в основе любых начинаний.

Отдельно индийский премьер заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать.

"Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом, право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям", – сказал он.

Кроме того, Моди предложил создать "Сеть экстренной поддержки моряков", которая объединила бы морские ведомства и дипломатические представительства стран БРИКС для реагирования на сигналы бедствия, оказания медицинской помощи, оповещения семей и эвакуации. Он также призвал обеспечить равное участие стран в регулировании киберпространства, биотехнологий и критически важных технологий.

Говоря о развитии самого объединения, Моди отметил, что БРИКС достиг момента "взросления" и нуждается в амбициозной повестке на ближайшие 20 лет. Он предложил создать механизм обеспечения преемственности и реализации решений, который позволил бы отслеживать выполнение всех инициатив в рамках формата "тройки".

БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в объединение вошел еще ряд стран.

Ранее министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС по итогам встречи в Мумбаи 10 сентября приняли совместное заявление, в котором отметили устойчивость экономик объединения и их вклад в глобальный рост.

В заявлении указано, что глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями. Среди основных рисков – сохраняющаяся геополитическая напряженность, фрагментация торговли и протекционизм, неопределенность в политике, фискальное и инфляционное давление, растущий долг и финансовая уязвимость.

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