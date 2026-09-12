Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 11:46

Происшествия

Мальчик задохнулся в бане в Свердловской области

Фото: MAX/"Следком-СВЕРДЛОВСК"

Мальчик задохнулся в бане в Полевском Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, передает РИА Новости.

Тело 12-летнего ребенка было обнаружено поздним вечером 5 сентября в предбаннике частного жилого дома в селе Косой Брод. Предварительно, мальчик скончался от отравления угарным газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что семья погибшего полная и на профилактическом учете не состояла. Законные представители ранее не привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Горелых добавил, что, по предварительным данным, ребенок мог задохнуться из-за скопившегося в бане угарного газа от закрытой печной заслонки. Мальчика без сознания обнаружила мать, после чего была вызвана скорая помощь, но спасти ребенка не удалось.

Ранее семья из трех человек погибла в овощной яме в поселке Буланаш Свердловской области. Причиной смерти могли стать выдавливаемые из-под земли дождевой водой газы.

Погибли 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и 35-летняя дочь. По предварительным данным, первой в погреб спустилась дочь, за ней вошла мать. Мужчина попытался вытащить родных, но также задохнулся. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика