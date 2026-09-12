Мальчик задохнулся в бане в Свердловской области

Фото: MAX/"Следком-СВЕРДЛОВСК"

Мальчик задохнулся в бане в Полевском Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, передает РИА Новости.

Тело 12-летнего ребенка было обнаружено поздним вечером 5 сентября в предбаннике частного жилого дома в селе Косой Брод. Предварительно, мальчик скончался от отравления угарным газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что семья погибшего полная и на профилактическом учете не состояла. Законные представители ранее не привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Горелых добавил, что, по предварительным данным, ребенок мог задохнуться из-за скопившегося в бане угарного газа от закрытой печной заслонки. Мальчика без сознания обнаружила мать, после чего была вызвана скорая помощь, но спасти ребенка не удалось.

Ранее семья из трех человек погибла в овощной яме в поселке Буланаш Свердловской области. Причиной смерти могли стать выдавливаемые из-под земли дождевой водой газы.

Погибли 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и 35-летняя дочь. По предварительным данным, первой в погреб спустилась дочь, за ней вошла мать. Мужчина попытался вытащить родных, но также задохнулся. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

