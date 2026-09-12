Собянин: Геронтологический центр "Западный" открыт после реконструкции

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обновленный геронтологический центр "Западный" открылся в Ново-Переделкине после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Учреждение расположено на 7-й улице Лазенки, 12. Там смогут получать помощь 460 человек, нуждающихся в постоянном уходе, который невозможно обеспечить в домашних условиях. За ними будут ухаживать более 450 специалистов.

В центре обустроена 161 комната, рассчитанная на 2–4 человека. Создана безбарьерная среда, а для самых тяжелых категорий жителей предусмотрены комнаты с отдельным выходом на террасу.

Также там размещен второй в городе симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода. В нем будут проходить обучение сотрудники и москвичи, которые ухаживают за близкими дома, а также реабилитационные занятия для проживающих.

Центр начал работу в 1911 году как Городское убежище имени Тарасовых. На протяжении многих десятилетий там проживают ветераны, ученые, работники культуры и образования старшего возраста.

Всего в городе работают семь геронтологических центров, а также 14 социальных домов для людей с ментальными особенностями и два геронтопсихиатрических центра для пожилых с деменцией.

Последовательно ведется реконструкция социальных учреждений. В 2027 году планируется завершить комплексное обновление зданий еще двух геронтологических центров – "Восточный" и "Юго-Западный".

Также в ближайшие годы завершится модернизация социальных домов "Вешняки", "Люблино" и "Нагатино-Садовники". Сейчас начались работы в Геронтопсихиатрическом центре "Орехово-Борисово", заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что столица развивает систему долговременного ухода за пожилыми людьми. В городе действует комплексная система ухода по трем направлениям: обучение родственников навыкам ухода, профессиональная помощь на дому для одиноких горожан и специализированные учреждения для круглосуточного сопровождения.