Переменная облачность и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве 12 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 12 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, по области – от 15 до 20 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

Классическое бабье лето начнется в Москве в середине следующей недели, 14–20 сентября. Кроме того, в среду, 16 сентября, в регион придет азорский антициклон, который продержится до выходных.

Вместе с тем синоптики спрогнозировали в столице небольшие осадки на протяжении всей следующей недели. При этом в городе сохранится теплая погода, будут прояснения и солнце.