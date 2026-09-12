Магазин загорелся в Таганроге после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Магазин загорелся в Таганроге из-за падения обломков сбитого беспилотника. Экстренные службы работают на месте, ликвидируя возгорание. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. Более подробная информация в данный момент уточняется.

Всего минувшей ночью сил ПВО уничтожили более 70 вражеских дронов в Таганроге, а также в 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском и Родионово-Несветайском. Кроме того, часть дронов сбили в Таганрогском заливе.

Ранее женщина погибла в результате удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. Еще три человека, включая ребенка, получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Среди них 9-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.

Кроме того, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон атаковал еще один автомобиль. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех доставили в районную больницу.