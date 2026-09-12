Минздрав Архангельской области: 5 человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП

Фото: MAX/"Прокуратура Архангельской области и НАО"

Пять пострадавших при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В настоящее время медучреждения Архангельска оказывают помощь всем пострадавшим, в том числе госпитализированному 13-летнему мальчику.

Министр здравоохранения Архангельской области Дмитрий Богданов уточнил, что состояние троих пациентов областной клинической больницы удалось стабилизировать.

"Они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии", – рассказал Богданов.

По его словам, пациенты, доставленные в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич, также стабилизированы. Один из них переводится в областную офтальмологическую больницу, где ему проведут операцию из-за травмы глаза. После оказания помощи пациента вернут в первую городскую больницу.

Богданов подчеркнул, что запасов крови и иных ресурсов хватает. Тяжелые пациенты проконсультированы в Федеральном центре медицины катастроф имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Пациент, госпитализированный в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова, находится в стабильном состоянии.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1 180-м километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры", на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Пассажирский микроавтобус "Газель Next", следовавший по маршруту Северодвинск – Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Renault.

В результате ДТП погибли 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще 8 пассажиров автобуса были госпитализированы. Всего в микроавтобусе находились 19 человек, а в лесовозе с полуприцепом и легковом автомобиле – по одному человеку.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности умерли двое или более человек.

Следователи устанавливают очевидцев происшествия. Граждан, ставших свидетелями ДТП, а также водителей, проезжавших по указанному участку дороги и располагающих записями видеорегистраторов, просят связаться с СУ СК РФ по региону.

