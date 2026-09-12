Движение в центре и на западе Москвы ограничат 12 и 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта на Садовом кольце и ряде улиц в центре и на западе Москвы временно ограничат 12 и 13 сентября в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля, а также велогонок "Москва" и "Россия". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По мере прохождения велоколонны будут перекрывать Садовое кольцо в обоих направлениях, улицу Косыгина от проспекта Вернадского до Воробьевского шоссе, Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, Бережковскую набережную от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко.

Одновременно с этим перекроют набережную Тараса Шевченко в районе Бородинского моста, съезды с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко и Бережковскую набережную, Большую Дорогомиловскую улицу в районе Бородинского моста, сам Бородинский мост, а также Смоленскую улицу от Бородинского моста до Садового кольца.

Дополнительно с 11:00 до 19:00 закроют улицу Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20 при движении в сторону Ленинского проспекта и от дома 20 до дома 28, строения 1 при движении в сторону Мичуринского проспекта.

С 11:10 до 19:00 нельзя будет проехать по Университетскому проспекту от Менделеевской улицы до улицы Лебедева. До 19:00 также закрыто движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении.

До 06:00 13 сентября для движения транспорта будет закрыта одна крайняя левая полоса с занятием парковки на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении.

В этот же день с 08:00 до 19:00 перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Также нельзя будет проехать по двум крайним полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади в сторону улицы Петровки.

Кроме того, до 14 сентября ограничено движение по одной крайней левой полосе на участке Цветного бульвара от дома 27/24 до дома 1.

Парковка будет запрещена до 23:59 13 сентября на Университетской площади в парковочном кармане в районе пересечения с улицей Косыгина и от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Также 12 сентября до окончания мероприятий нельзя будет припарковать машину на всех участках ограничений. С 00:01 13 сентября до окончания мероприятия запрещена парковка на всех участках перекрытий.

Водителей попросили заранее планировать маршруты, использовать навигатор и отдавать предпочтение метро при поездках в районы, где вводятся ограничения.

Московский осенний велофестиваль состоится 12 сентября. Маршрут начнется у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и продолжится на Садовом кольце. Сбор гостей запланирован на 11:30, колонны отправятся в 12:30, 13:30 и 14:30.