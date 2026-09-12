Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 13:29

Политика

Трамп заявил, что война с Ираном закончится "очень скоро"

Фото: whitehouse.gov

Война с Ираном закончится в ближайшее время. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, передает телеканал RTE.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подчеркнул, что боевые действия завершатся "очень скоро". Он также добавил, что после окончания войны цены на нефть снизятся.

При этом, как заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад, правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло под контроль все города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и западное побережье Красного моря.

Ранее Трамп заявил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран. Американский лидер отметил, что если бы ему пришлось делать это снова, он бы поступил точно так же.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика