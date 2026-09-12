Трамп заявил, что война с Ираном закончится "очень скоро"

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Война с Ираном закончится в ближайшее время. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, передает телеканал RTE.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подчеркнул, что боевые действия завершатся "очень скоро". Он также добавил, что после окончания войны цены на нефть снизятся.

При этом, как заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад, правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло под контроль все города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и западное побережье Красного моря.

Ранее Трамп заявил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран. Американский лидер отметил, что если бы ему пришлось делать это снова, он бы поступил точно так же.