В Госдуме рассказали об обновленных правилах диспансеризации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ветераны СВО могут пройти диспансеризацию сразу после возвращения в свой регион, без временных и возрастных ограничений. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она пояснила, что раньше действовали общие правила: медобследование проводилось раз в три года для граждан от 18 до 39 лет и ежегодно – начиная с 40 лет. Теперь для участников спецоперации процедура начнется сразу после того, как медорганизация получит сведения о прибытии человека в регион. Ждать наступления возрастного года не требуется, ветерану обязаны предоставить полный набор процедур.

Депутат отметила, что начиная с середины прошлого лета в РФ действует специальный регламент диспансеризации для участников СВО, уволенных со службы. Также она подчеркнула, что действующее трудовое право гарантирует работающим ветеранам освобождение от рабочих обязанностей на время прохождения медицинского обследования с обязательным сохранением среднего заработка.

Для прохождения медицинского обследования, в которое теперь включена и консультация психолога, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с документом, подтверждающим статус ветерана боевых действий, отметила Стенякина.

Между тем в Москве участникам спецоперации и их родственникам доступен перечень налоговых льгот. В частности, они освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости по выбору – квартиры, дома, гаража, машино-места или хозпостройки до 50 квадратных метров. Кроме того, для одного транспортного средства можно отменить транспортный налог.