Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 20:25

Политика

В Госдуме рассказали об обновленных правилах диспансеризации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ветераны СВО могут пройти диспансеризацию сразу после возвращения в свой регион, без временных и возрастных ограничений. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она пояснила, что раньше действовали общие правила: медобследование проводилось раз в три года для граждан от 18 до 39 лет и ежегодно – начиная с 40 лет. Теперь для участников спецоперации процедура начнется сразу после того, как медорганизация получит сведения о прибытии человека в регион. Ждать наступления возрастного года не требуется, ветерану обязаны предоставить полный набор процедур.

Депутат отметила, что начиная с середины прошлого лета в РФ действует специальный регламент диспансеризации для участников СВО, уволенных со службы. Также она подчеркнула, что действующее трудовое право гарантирует работающим ветеранам освобождение от рабочих обязанностей на время прохождения медицинского обследования с обязательным сохранением среднего заработка.

Для прохождения медицинского обследования, в которое теперь включена и консультация психолога, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с документом, подтверждающим статус ветерана боевых действий, отметила Стенякина.

Между тем в Москве участникам спецоперации и их родственникам доступен перечень налоговых льгот. В частности, они освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости по выбору – квартиры, дома, гаража, машино-места или хозпостройки до 50 квадратных метров. Кроме того, для одного транспортного средства можно отменить транспортный налог.

В Москве обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий

Читайте также


политикамедицинаобщество

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика