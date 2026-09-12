Тело 16-го альпиниста найдено в ущелье Безенги после схода лавины

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели обнаружили тело 16-го альпиниста после схода снежно-ледовой массы в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ведомстве рассказали, что поисково-спасательные работы приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы повторного схода лавины. При этом судьба еще одного альпиниста остается неизвестной.

Тело погибшего вертолетом эвакуировали в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе. Возобновить поиски планируется 13 сентября с наступлением светлого времени суток.

Лавина сошла в ущелье 6 сентября, под нее попали 33 человека. Случившееся стало крупнейшим инцидентом по количеству погибших в горах страны за последнюю четверть века.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности. Для поиска пропавших МЧС привлекло вертолет Ми-8.