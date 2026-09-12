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12 сентября, 22:06

Политика

В офисе Зеленского заявили о подготовке к новому раунду переговоров в октябре

Фото: depositphotos/mariakarabella

Киев готовится к новому раунду мирных переговоров, который может пройти в октябре. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передают украинские СМИ.

Буданов не стал уточнять место возможных переговоров. При этом он отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер при последнем посещении Киева не привезли кардинально новых идей.

"Мы ищем новые подходы для решения старых вопросов, скажем так", – сказал глава офиса Зеленского и добавил, что переговорный процесс удалось оживить.

Ранее украинский лидер сообщал, что первые результаты переговоров по урегулированию украинского конфликта могут быть достигнуты к концу сентября. С его слов, в это время может состояться встреча с американской делегацией в Нью-Йорке.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров указал, что РФ готова к переговорам, но не будет останавливать СВО на время их проведения.

Американская сторона пообещала добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

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Сюжет: Переговоры по Украине
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