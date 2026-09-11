Зеленский: первые результаты мирных переговоров появятся к концу сентября

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon/Press Service Of The President Of Ukraine

К концу сентября могут быть достигнуты первые результаты переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

Глава государства отметил, что во время выборов в РФ условий для переговоров не будет, но в конце сентября возможно состоится встреча с делегацией Соединенных Штатов в Нью-Йорке.

"Мы верим в мир и будем двигаться в этом направлении. Есть только один способ остановить эту войну, другого пути нет", – приводит "Газета.ру" слова Зеленского.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что после недавних контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Он подчеркнул, что киевский режим находится в очень сложной ситуации.