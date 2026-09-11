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11 сентября, 08:44

Общество

Желтый уровень опасности объявили в столице из-за 7-балльных порывов ветра

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за ожидаемых в течение дня порывов ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Уточняется, что такая скорость ветра оценивается в 7 баллов из 12 по шкале Бофорта. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.

В свою очередь, столичное управление МЧС РФ рекомендовало автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Кроме того, пришедший в столицу холодный атмосферный фронт принес до 7 литров дождевой воды на квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В центре и на западе области дожди продолжались около 3–4 часов и принесли от 3 до 10 миллиметров осадков", – добавил синоптик.

Тем не менее основная зона дождей уже покидает Москву и уходит в восточные районы Подмосковья. В течение дня дожди в регионе еще возможны, но будут носить локальный и кратковременный характер, за исключением востока области, резюмировал Леус.

11 сентября температура воздуха в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Затем на выходных, 12 и 13 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью в столице ожидается от 9 до 12 градусов, а днем – от 16 до 19 градусов.

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