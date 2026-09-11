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11 сентября, 08:00

Общество

Верующие в Москве смогут поклониться мощам Спиридона Тримифунтского с 15 сентября

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского будет доступен для поклонения в Москве с 15 по 19 сентября.

Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. До 20 сентября ковчег побывает в 12 регионах страны.

В Москве мощи будут находиться в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Поклониться святыне можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00, а 20 сентября – с 08:00 до 14:00. Перед мощами московское духовенство будет совершать молебны.

Паломникам для этого необходимо доехать до станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", затем пройти пешком до Болотной набережной. Оттуда проход к храму будет организован через Патриарший мост. Вход со стороны станции метро "Кропоткинская" в эти дни закроют.

Сопровождение верующих обеспечат волонтеры движения "Православные добровольцы", все паломники проходят в общей очереди. Помощь окажут людям с грудными детьми, беременным и посетителям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

С 15 сентября начнет работать горячая линия для паломников по номерам 8 (495) 637-41-15 и 8 (495) 637-51-50, а также электронная почта spiridonmoscow@yandex.ru.

Организаторы рекомендуют верующим одеваться по погоде, брать с собой запас воды и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах, посвященных принесению святыни в Россию.

Ранее в Москву доставили Тихвинскую икону Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась на Ленинградском вокзале, ее привезли в город по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона доступна для поклонения верующим до 27 сентября.

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