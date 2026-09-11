Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пешеход погиб в ДТП с мотоциклом и такси в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Авария произошла в четверг, 10 сентября, в 23:45 на Смоленской площади.

По данным ведомства, пешеход перебегал проезжую часть в месте, не установленном для перехода. В этот момент его сбил мотоцикл, а затем на него наехал автомобиль такси.

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