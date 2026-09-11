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11 сентября, 10:14

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Reuters: КНДР начала переживать "вспышку веселья" при лидере Ким Чен Ыне

СМИ обратили внимание на "вспышку веселья" в Северной Корее

Фото: 123RF.com/olegd

В КНДР при лидере страны Ким Чен Ыне отмечается рост потребления и досуга, а северокорейские жители переживают "вспышку веселья". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению аналитиков, а также пяти недавних посетителей Северной Кореи и двух перебежчиков, население КНДР все активнее посещает недавно открытые торговые центры, места отдыха и магазины. Государство, в свою очередь, поддерживает подобные траты. Китайские таможенники тоже отмечают увеличение импорта товаров для досуга.

За десятилетие импорт массажного оборудования в Северную Корею вырос в 40 раз, а беговых дорожек – более чем на 600%. Кроме того, в страну поставили пианино и машинки для автодромов. Ажиотаж затронул люксовые комплексы, пляжи и горнолыжные курорты.

Эксперты считают, что причина не только в "мелких удовольствиях". По их словам, глава государства усиливает контроль над торговлей и выдавливает неформальные рынки. Это создает новые перспективы для доходов и экономического роста КНДР.

Ранее автомобильный мост открыли на границе России и КНДР. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы между Россией и КНДР. Строительство сооружения началось 30 апреля 2025 года. Изначально планировалось, что стройка займет 1,5 года.

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