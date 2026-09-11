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11 сентября, 12:30

Культура

Организаторы фестиваля Zion Festival в Тбилиси запретили вход россиянам

Фото: MAX/SHOT

Организаторы музыкального фестиваля Zion Festival, который пройдет в Тбилиси 25–26 сентября, запретили вход гражданам России, сообщается в своде правил, опубликованном на сайте продаж билетов Tkt.ge.

Фестиваль состоится на площадке Zion Garden (Lisi Wonderland), расположенной в районе озера Лиси в западной части грузинской столицы. Он объединит четыре сцены с электронной музыкой и живыми выступлениями, а в программе заявлены десятки грузинских и зарубежных артистов.

Упоминание о том, что вход на фестиваль для граждан России будет запрещен, появилось в правилах за две недели до мероприятия. Россияне, уже купившие билеты, пишут в соцсетях, что такого ограничения раньше не было.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Тбилиси был убит россиянин. Инцидент произошел на подъеме Бараташвили. По словам очевидцев, конфликт, приведший к трагедии, вспыхнул в магазине Spar.

Позднее выяснилось, что полиция задержала иностранца, подозреваемого в убийстве. Установлено, что он нанес россиянину удары холодным оружием и тупым предметом, после чего скрылся.

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