"ТВ Пирвели": россиянина убили в Тбилиси

Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили

Россиянина убили в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Инцидент произошел на подъеме Бараташвили. По словам очевидцев, мужчина мог стать участником конфликта в магазине Spar. Он скончался от ранения холодным оружием. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Погибшему было до 40 лет.

На месте ЧП продолжают работать эксперты-криминалисты. Расследование случившегося ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное убийство.

Ранее на автозаправке рядом с городом Кейсария в Израиле был застрелен криминальный авторитет Янис Юшваев, также известный как "глава кавказской мафии". По данным СМИ, его доставили в больницу в критическом состоянии после стрельбы. Спасти его не удалось.

Полиция проводит розыск подозреваемых. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной на входе в кафе. На кадрах неизвестный стреляет Юшваеву в затылок и скрывается с места преступления.

