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28 августа, 15:59

Транспорт

Вход и выход могут ограничить 28–30 августа на станциях метро около "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вход и выход могут ситуативно ограничить на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники" 28, 29 и 30 августа в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед началом мероприятия южный вестибюль будет работать только на выход, а после его окончания – только на вход.

Пассажирам посоветовали заранее пополнить карту "Тройка" для обратной поездки. Сделать это можно онлайн в приложении "Метро Москвы". Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете – это поможет сэкономить время после мероприятия.

Кроме того, в эти дни интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до 4 минут. Курсирование "Ласточек" с подобным интервалом будет осуществляться 28 августа в период с 21:00 до 01:00, а 29 и 30 августа с 18:00 до 00:30.

Также в эти дни перекроют ряд улиц в районе "Лужников". В частности, с 20:00 до завершения концертов нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта.

Помимо этого, с 08:00 до окончания мероприятий будет заблокирован съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 00:01 до завершения концертов будет закрыта парковка на территориях, где введены ограничения. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

Движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах ограничат с 28 августа

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