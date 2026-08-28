В Москве успешно завершилось тестовое голосование перед выборами в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве успешно завершилось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Участие в голосовании могли принять совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи отвечали на вопрос о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. С инициативой провести соответствующий опрос выступил народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

В ходе тестирования специалисты проверили готовность системы к повышенным нагрузкам, а также ее работу в различных нештатных ситуациях. По итогам испытаний разработчики определили необходимые доработки, которые должны сделать онлайн-голосование и использование терминалов электронного голосования удобнее и надежнее.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Голосование будет доступно как на участках, так и онлайн, а также в 31 стране мира.