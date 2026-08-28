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28 августа, 13:45

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Глава НРК Волынец: молчание о нарушениях в детсаду – соучастие в преступлении против детей

Волынец призвала родителей не молчать о нарушениях в частных детсадах

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Родителям следует самостоятельно проверять условия в частных детских садах, не ограничиваться информацией на сайте учреждения и своевременно сообщать о замеченных нарушениях. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, перед заключительным решением о выборе сада важно его лично посетить, не предупреждая о визите руководство.

"Во-первых, устройте внезапную проверку: приходите в сад без предупреждения в будний день и смотрите не на игровую комнату, а на кухню, туалет и спальни – именно там скрывается реальная антисанитария", – сказала Волынец.

Кроме того, родителям необходимо попросить показать лицензию и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, а также уточнить наличие медицинских книжек у сотрудников и график их медосмотров.

По словам Волынец, насторожить должны отказ администрации показать кухню или туалет, запах сырости, грязная сантехника, отсутствие мыла и бумаги в туалете. Также поводом для беспокойства могут стать отсутствие медицинского кабинета или уголка здоровья и нежелание администрации знакомить родителей с меню и технологическими картами блюд.

При выявлении нарушений Волынец советует сначала их зафиксировать, например с помощью фото или видео. Затем можно направить руководству сада письменную коллективную претензию с требованием устранить недостатки в установленный срок.

Если реакции не последует, следует обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или департамент образования Москвы. При угрозе жизни и здоровью ребенка необходимо обращаться в полицию.

Омбудсмен также призвала родителей серьезно относиться к жалобам детей на воспитателей, питание или условия в саду. По ее словам, ребенка нужно спокойно выслушать и задать уточняющие вопросы без давления. Важно также обратить внимание на изменения в его поведении, в том числе тревожность, плаксивость или нежелание идти в детский сад.

Так Волынец прокомментировала закрытие частного детского сада в Москве на 90 суток после выявления многочисленных нарушений. Помещения плохо убирались, кухня находилась в ненадлежащем состоянии, еду готовили в эмалированной посуде, а детей кормили без основного меню с горячими блюдами. Кроме того, в учреждении не отбирали суточные пробы и не вели график смены горячей воды.

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