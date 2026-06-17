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17 июня, 13:24

Общество

Москвичу могут запретить содержать животных из-за антисанитарии в квартире

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Москвичу могут запретить содержать животных из-за антисанитарии в квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку закона об ответственном обращении с животными по запросу жителя дома, расположенного на юге Москвы. В результате было выявлено, что в одной из квартир проживает большое количество домашних животных в антисанитарных условиях.

Оказалось, что хозяин жилья не ухаживает за животными должным образом. Кроме того, в воздухе межквартирного холла выявлено превышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака в 7,6 раза.

В результате прокурор, чтобы защитить права жильцов дома, принял решения направить в суд иск против владельца квартиры. Он потребовал запретить содержать домашних животных в помещении и привести его в надлежащее санитарное состояние.

На данный момент рассмотрение иска взято на контроль в прокуратуре.

Ранее в Царицыне обнаружили десятки маленьких собак различных пород, запертых в квартире дома, предназначенного под снос. Общественники отметили, что в столице действуют мошенники – мать и сын, которые принимают животных "в добрые руки", а затем перепродают их в зоочатах под видом спасенных.

Зоозащитники не исключили, что среди животных могут быть и краденые. По словам волонтеров, животные продавались в крайне истощенном состоянии. При этом некоторые так и не попали в руки новых хозяев. Общественники обратились в полицию.

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