Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:27

Общество

Кот проник в квартиру москвички и забился под ванну, отказавшись выходить

Фото: МАХ/"Спасатели СпасРезерв"

На юго-востоке Москвы в квартиру к женщине забрался неизвестный кот и спрятался под ванной. Достать его удалось только специалистам общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв", сообщает пресс-служба организации в МАХ.

Инцидент произошел в доме 14, корпусе 1, на улице Вешняковской. Хозяйка попыталась справиться своими силами, но животное расцарапало ей руки и вылезать отказалось.

На помощь направили спасателей. С ними четвероногий не стал сопротивляться. Позднее выяснилось, что кот, скорее всего, домашний и потерялся случайно.

Выпускать его обратно во двор спасатели не решились и забрали к себе в подразделение. На данный момент ведется поиск владельца, у самой женщины в квартире уже проживает кошка.

Ранее жительница Китая потратила 8,8 тысячи юаней (свыше 1,3 тысячи долларов. – Прим. ред.) на поиски кошки, которая никуда не пропадала. Женщина пришла с питомцем в офис подруги и, ненадолго отлучившись, потеряла кошку из виду.

Китаянка обратилась в профессиональную службу поиска домашних животных, однако, пока специалисты осматривали здание, сотрудники офиса нашли кошку прямо в помещении.

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика