Кот проник в квартиру москвички и забился под ванну, отказавшись выходить

На юго-востоке Москвы в квартиру к женщине забрался неизвестный кот и спрятался под ванной. Достать его удалось только специалистам общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв", сообщает пресс-служба организации в МАХ.

Инцидент произошел в доме 14, корпусе 1, на улице Вешняковской. Хозяйка попыталась справиться своими силами, но животное расцарапало ей руки и вылезать отказалось.

На помощь направили спасателей. С ними четвероногий не стал сопротивляться. Позднее выяснилось, что кот, скорее всего, домашний и потерялся случайно.

Выпускать его обратно во двор спасатели не решились и забрали к себе в подразделение. На данный момент ведется поиск владельца, у самой женщины в квартире уже проживает кошка.

Ранее жительница Китая потратила 8,8 тысячи юаней (свыше 1,3 тысячи долларов. – Прим. ред.) на поиски кошки, которая никуда не пропадала. Женщина пришла с питомцем в офис подруги и, ненадолго отлучившись, потеряла кошку из виду.

Китаянка обратилась в профессиональную службу поиска домашних животных, однако, пока специалисты осматривали здание, сотрудники офиса нашли кошку прямо в помещении.