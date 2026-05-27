27 мая, 07:37

Минфин РФ скорректирует параметры бюджета на фоне изменения макроусловий

Минфин РФ разработал законопроекты, гарантирующие стабильное исполнение бюджета независимо от внешних условий. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил министр финансов Антон Силуанов, допустив пересмотр бюджетных параметров.

Он пояснил, что растущая глобальная неопределенность, включая конфликт на Ближнем Востоке, требует гибкой реакции на вызовы. Новые инициативы направлены на бесперебойное финансирование социальных программ, обороны, безопасности, технологических приоритетов, а также обязательств, привязанных к инфляции и уровню процентных ставок.

По словам Силуанова, поводом для пересмотра параметров бюджета являются изменение макроэкономических условий и необходимость сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях. Для сохранения баланса Минфин координирует действия с Банком России по основным макропоказателям.

Также глава ведомства сообщил о мерах по укреплению доходной базы и "обелению" экономики за последние два года. Он призвал к сдержанности в расходах на фоне быстрого роста доходов. Абсолютный приоритет сохраняется за социальными обязательствами и безопасностью страны, остальные статьи проходят индивидуальную оценку на предмет экономической отдачи и влияния на граждан.

Особое внимание, по словам министра, уделяется эффективности госуправления и снижению процентных рисков.

Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей из-за попадания импортных товаров в розничную продажу без обязательных платежей. Он подчеркнул, что в условиях жесткой бюджетной экономии борьба с теневым сектором приобретает критическое значение.

