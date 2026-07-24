Бывшая девушка отравителя Артема Миссюры сообщила об отсутствии ненависти к нему

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Экс-возлюбленная получившего пожизненный срок серийного отравителя из Балашихи Артема Миссюры Кристина заявила, что не ненавидит его. Об этом сообщает газета "Известия".

В своем последнем слове в суде Миссюра сказал, что любил Кристину в тот момент, когда подсыпал ей яд в напиток. Девушка после этого потеряла сознание и оказалась в больнице. Она пришла в себя лишь спустя неделю.

Пока Кристина была в таком состоянии, бывший парень взял на нее два кредита и перевел себе на карту более 500 тысяч рублей.

"Я не хочу анализировать эти слова, есть факт отравления, для меня это не любовь. Тут дело не в прощении, я хочу эту историю отпустить и забыть, во мне нет ненависти. Равнодушие, скажем так", – отреагировала девушка.

Она считает приговор бывшему жениху справедливым. Что касается его извинений перед жертвами, то девушка заявила, что ей эти слова не были адресованы. Ее мама Виктория Малык вспомнила, что несостоявшийся зять хотел отравить и ее. Он принес домой соль, в которой был яд. Однако Кристина заявила, что этот факт не доказан.

Суд признал Миссюру виновным в отравлении людей. Его приговорили к пожизненному заключению, свой срок он будет отбывать в колонии особого режима.

По данным следствия, у мужчины были кредиты на сумму более 3 миллионов рублей, он хотел завладеть имуществом родственников. Для этого Миссюра спланировал их отравление. Осенью 2023 года он онлайн купил сильнодействующие ядовитые вещества, в период с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки родных.

В результате погибли несколько человек, включая его бабушку и друга детства. Кроме того, пострадали сестра, девушка, двое его друзей. Всего – девять человек.