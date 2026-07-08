Отравитель из Балашихи попросил суд не назначать пожизненное лишение свободы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Артем Миссюра, который обвиняется в отравлении своих близких в Балашихе, попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мособлсуд.

"Прошу применить ко мне все возможные смягчающие обстоятельства и назначить наказание без применения пожизненного лишения свободы", – сказал он, признав вину.

Кроме того, подсудимый принес извинения потерпевшим и заявил о чистосердечном раскаянии.

Миссюра также настаивал на отсутствии прямого умысла на убийство, утверждая, что в случае с бабушкой хотел завладеть ювелирными изделиями. При этом отравление друга он назвал роковой ошибкой, а также напомнил, что для бывшей девушки своевременно вызвал скорую помощь.

По версии следствия, мужчина имел долги перед банками на сумму более 3 миллионов рублей, в связи с чем решил завладеть имуществом близких. В январе 2024 года он подмешал яд в алкоголь своей девушке – ее удалось спасти. Однако, пока пострадавшая находилась в больнице, Миссюра оформил на нее два кредита.

Позже он отравил друга детства, добавив ядовитое вещество в ягодный морс. Потерпевший спустя два дня скончался в больнице. А с января по апрель мужчина добавлял яд в продукты и лекарства своей бабушки и дяди ради наследства. В результате пожилая женщина умерла, а ее сын получил тяжелое отравление.

Кроме того, обвиняемый, по данным прокуратуры, пытался отравить мать, отчима и несовершеннолетнюю сестру, однако их удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи. Еще один эпизод связан с попыткой отравления брата своей девушки.

В результате прокуратура попросила суд назначить ему пожизненное лишение свободы.