Обвиняемого в попытке отравить своих родителей в Балашихе уличили в убийстве друга

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Жителя Балашихи, обвиняемого в попытке отравить своих родителей, уличили в убийстве друга, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ведомство установило, что 3 февраля текущего года, находясь вместе с другом в автомобиле, он угостил его ягодным морсом, заранее добавив туда смертельно опасное химическое вещество. В результате молодой человек скончался от отравления.

25-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима. Также против него возбудили уголовное дело об убийстве. На допросе мужчина признался в попытке отравить родителей, а также сознался в убийстве своего друга.

Теперь обвиняемого проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения. Четверо из них живы. Расследование и установление всех обстоятельств и мотивов продолжается.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2024 года обвиняемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества с целью отравить мать и отчима. Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в изъятых из квартиры продуктах питания были выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.