Суд арестовал мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми

Фото: perm.sledcom.ru

Мать девятилетнего мальчика Ирина Шатова, тело которого нашли в чемодане в Перми, арестована на месяц и 30 суток, до 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из Ленинского районного суда.

Утром 12 июля житель Перми обнаружил в чемодане на мусорной площадке Монастырской улицы тело мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи "Убийство".

Обвинение в убийстве мальчика предъявили 34-летней Шатовой. Ее разыскивали около суток и задержали вечером 13 июля. Женщина полностью признала вину только на повторном допросе 15 июля. Мотивом убийства она назвала имеющиеся финансовые задолженности. По ее словам, размер долгов составляет 3 миллиона рублей.

В региональном СУСК РФ уточнили, что в ночь с 11 на 12 июля Шатова в своей квартире в Мотовилихинском районе задушила сына, а затем оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Женщина в чемодане переместила тело сына к мусорным контейнерам в центре Перми, чтобы скрыть следы преступления.

Силовики нашли Шатову на чердаке отеля "Жемчужина". СМИ писали, что в этом здании она якобы снимала офис для инвестиционного бизнеса. По данным осведомленного источника, сын Шатовой учился на дому и не посещал школу. Следователь сказал в суде, что отец мальчика уехал в Соединенные Штаты, где попал в изолятор.

