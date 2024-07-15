Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину

Фото: perm.sledcom.ru

Мать 9-летнего мальчика Ирина Шатова, тело которого обнаружили в чемодане в Перми, полностью признала вину в преступлении в ходе очередного допроса, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Пермскому краю.

Мотивом убийства женщина назвала имеющиеся финансовые задолженности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Она заявила, что сама планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один.

Шатова заявила, что размер ее долгов составляет 3 миллиона рублей. При этом заработная плана обвиняемой равна 100 тысячам рублей, из которых около 98 тысяч уходят на погашение долга.

Тело ребенка нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми 12 июля. Отмечалось, что на теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина в своей квартире в Мотовилихинском районе задушила сына, а затем оставила на его теле колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления мать поместила тело мальчика в чемодан и оставила у мусорных контейнеров. Изначально свою вину она не признавала.