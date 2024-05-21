СК завел дело по факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела ребенка в реке Чурилихе, которая протекает в парке района Кузьминки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В данный момент следователи и криминалисты продолжают работать на месте преступления, изучают записи с камеры видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Также специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для получения точных доказательств смерти ребенка. Кроме того, правоохранители работают над установкой личности матери младенца.

Тело новорожденного мальчика было найдено в Чурилихе 21 мая. По факту произошедшего была организована доследственная проверка.

До этого жительница Крыма выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Мать ребенка призналась в содеянном, на нее завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".