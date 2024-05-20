В Крыму женщина выбросила новорожденного в выгребную яму туалета

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Следователи подозревают жительницу Крыма в том, что она бросила новорожденного ребенка в выгребную яму.

Инцидент произошел 17 мая в селе Виноградном, которое расположено в Ленинском районе республики, уточнили представители пресс-службы управления СК РФ по региону.

По данным следователей, 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла с ним во двор и выбросила младенца в выгребную яму туалета, где он погиб. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили там тело новорожденного.

Подозреваемая призналась в этом преступлении, после чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Женщине предъявили обвинение по факту нарушения статьи УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению подробностей случившегося.

Ранее сообщалось, что мать оставила больного ребенка 2012 года рождения без присмотра на несколько дней в квартире в Москве. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ребенок был госпитализирован.