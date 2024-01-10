Следователи в Татарстане выясняют причины смерти младенца

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбудили в Татарстане после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир, сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Местные СМИ писали, что младенец умер в Зеленодольске от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительным данным, что-то пошло не так, когда ребенка подбрасывали в воздух во время игры. Мать мальчика и ее сожитель ничего пояснить не смогли.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее депутат ГД Нина Останина заявила о намерении обратиться в СК из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб. Останина посчитала поступок Косенко безнравственным и преступным. В свою очередь, Бастрыкин по факту случившегося поручил возбудить уголовное дело против блогера.

