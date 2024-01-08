Депутат Госдумы обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sergey_kosenko

Депутат Госдумы Нина Останина собирается обратиться в Следственный комитет из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как предполагается, бросил двухмесячного сына в сугроб, сообщает РИА Новости.

Само видео появилось в соцсетях блогера. Косенко утверждает, что на самом деле на кадрах кукла, однако пользователи Сети не поверили ему, утверждая, что младенец открывает глаза.

Останина в свою очередь заявила, что даже если блогер бросал куклу с открывающимися глазами, он в любом случае предлагал своим подписчикам людоедскую модель поведения. Сославшись на психологов, она подчеркнула, что такие поступки плотно откладываются в подсознании.

"Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением", – заключила парламентарий.

Ранее Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест девушку-блогера Евгению Хоффманн, которая в новогоднюю ночь демонстративно сожгла российский паспорт.

Блогер сожгла российский паспорт перед клубом. В момент сожжения документа девушку снимали на видео несколько людей, однако никто из присутствующих не попытался ее остановить. Вскоре видео было выложено в сеть. Сама блогер объяснила свой поступок тем, что в паспорте якобы было "уродливое фото".