Певца Шарлота попросили признать иноагентом

Фото: vk.com/sharlot

Общественное движение "Зов народа" попросило Минюст признать 24-летнего певца Эдуарда Шарлота иностранным агентом и запретить въезд в страну после его поста, посвященного власти РФ. Об этом сообщает Life.ru.

В посте Шарлот заявляет, что сбежал из России и сжигает российский паспорт. Также он попросил Украину дать ему возможность переехать в Киев и выступать.

"Не исключено, что переезд предоставят и с заработанных средств на концертах Шарлот будет оказывать поддержку ВСУ, как это ранее делали и другие сбежавшие звезды российской эстрады", – считают авторы обращения.

По мнению "Зова народа", действия артиста нужно трактовать как антироссийские и дискредитирующие.

Ранее отец Шарлота Валерий Шарлот заявил, что не одобряет его видео с сожжением паспорта РФ. По его словам, он всегда воспитывал своих детей в духе патриотизма, поэтому не знает, откуда у сына могло взяться желание сжечь паспорт. При этом отец добавил, что у него нет возможности связаться с сыном.

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