Отец певца Шарлота заявил, что не одобряет его видео со сжиганием паспорта РФ

Фото: vk.com/ДЕРЗКИЙ КВАДРАТ

Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий Шарлот заявил, что не одобряет его видео со сжиганием паспорта РФ, передает "Газета.ру".

"Он здесь не живет уже полтора года, за это время мы виделись, наверное, один раз. Я абсолютно не знаю, чем он занимается, о чем он думает. Я это (видеоролики. – Прим. ред.) видел. Но абсолютно не одобряю и не понимаю, откуда это у нас могло взяться. В моей голове это не укладывается, честно скажу", – сказал отец певца.

По его словам, он всегда воспитывал своих детей в духе патриотизма, поэтому не знает, откуда у сына могло взяться желание сжечь паспорт. Он предположил, что Шарлот общается с теми, кто мог его подтолкнуть к такому действию.

При этом отец певца рассказал, что у него нет в настоящее время возможность связаться с сыном.

"У меня нет с ним никакой связи. Он все аккаунты уничтожает, и у меня нет ни его телефона, ни другой возможности с ним связаться. Но могу сказать, что с ним разговаривать очень сложно. Если он что-то для себя решил, то он уже никого не слушает", – сказал Шарлот.

В начале января этого года отец музыканта Шарлота прокомментировал сообщения о смерти сына. Шарлот-старший подчеркнул, что не может точно сказать, является ли данная информация правдой, так как не поддерживал связь с сыном в последнее время.