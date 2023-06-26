16:25Шоу-бизнес
Концерт Арбениной в Ростове-на-Дону отменили
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня не состоится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя культурно-спортивного комплекса "Экспресс", в котором должно было пройти выступление.
При этом представитель пресс-службы Арбениной сообщил агентству, что концерт будет, и подтвердил, что договор был подписан с "Экспрессом".
"Артист и команда уже на площадке", – сообщил он.
Ранее выступление группы не состоялось на фестивале "Динотерра" в Кузбассе. Организаторы мероприятия, по информации Арбениной, отказались от сотрудничества с коллективом.
В начале июня артистка объявила о переносе концертов на вторую половину месяца. Причиной этого стало здоровье певицы.
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