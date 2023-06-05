Арбенина сообщила о переносе концертов группы "Ночные снайперы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерты группы "Ночные снайперы" были перенесены на вторую половину июня в связи с состоянием здоровья солистки Дианы Арбениной. Об этом Арбенина сообщила в своем телеграм-канале.

"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", – написала она.

Арбенина подчеркнула, что о датах будущих концертов будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что концерт Арбениной в Краснодаре был отменен, он должен был состояться 12 июня во Дворце спорта "Олимп". Причины отмены сотрудники площадки не озвучили.

До этого концерт "Ночных снайперов" отменили в Нальчике по состоянию здоровья артистки.

Концертный директор группы Александра Рерих отмечала, что выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Москве состоятся, несмотря на травму певицы.



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